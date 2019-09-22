بدء تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "المتقدمة"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 1441/01/23هـ الموافق 2019/09/22م.