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أخبار الشركات- محلية

بدء تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "المتقدمة"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 1441/01/23هـ  الموافق 2019/09/22م.

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