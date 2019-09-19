إيرادات برشلونة تتخطى حاجز مليار يورو

قال نادي برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه سيصبح أول ناد رياضي يحقق إيرادات تتجاوز مليار يورو (1.10 مليار دولار) هذا الموسم.

وأوضح النادي، في بيان اليوم تلقت "رويترز" نسخة منه، أن برشلونة حقق إيرادات بلغت 990 مليون يورو الموسم الماضي، وتوقع زيادتها لتصل إلى 1.047 مليار يورو في موسم 2019-2020.

وأضاف، "هذه النتائج تمثل رقما قياسيا جديدا في عالم الرياضة، وتعني تجاوز التوقعات بعد إعلان الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة وتوقعت أن تبلغ الإيرادات مليار يورو في عام 2021".

وتوقع النادي الذي يملكه جمهوره، أرباحا متواضعة نسبيا قدرها 11 مليون يورو بعد خصم الضرائب في الموسم الحالي، في حين تبلغ الديون 217.2 مليون يورو.

وأنفق النادي الكاتالوني 255 مليون يورو لضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، منها 120 مليون يورو دفعها لانتقال الفرنسي أنطوان جريزمان من أتليتيكو مدريد، و75 مليون لضم الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام.

وقال أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة، إن النادي الكاتالوني حاول أيضا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس، وسعى لإعادة نيمار من باريس سان جيرمان لكن الإدارة لا ترغب في المساس بالاستقرار المالي للنادي.

وقال للصحافيين "بذلنا جهدا كبيرا لإعادة نيمار، وفعلنا كل ما في وسعنا. قدمنا ​​عرضين أحدهما يتضمن عقد صفقة تبادلية والآخر لا يتضمن ذلك، لكننا شعرنا أن باريس سان جيرمان لا يرغب في بيع اللاعب. لن نفقد الحماس حين يتعلق الأمر بصفقات اللاعبين. نريد أفضل تشكيلة ممكنة مع الحفاظ على الاستقرار المالي".

وكشفت الحسابات أيضا عن توقعات بأن ينفق برشلونة 1.007 مليار يورو هذا الموسم بزيادة قدرها 34 مليون يورو. لكن الحسابات تضمنت خفضا في فاتورة الرواتب بمقدار 18 مليونا عن الموسم الماضي لتنخفض بنسبة 3 في المائة.