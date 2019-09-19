11 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 69 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس، إجراء 11 صفقات خاصة بنحو 69 مليون ريال على نحو 2.2 مليون سهم تمت على 5 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان السوق السعودية يتداول في المناطق الخضراء عند مستوى 7825 نقطة خلال التداولات، حيث كسب السوق 19 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المائة، وبلغت التداولات نحو 2.6 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 89.9 مليون سهم عبر تنفيذ 99.9 ألف صفقة.