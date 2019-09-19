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أسواق الأسهم- السعودية

11 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 69 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس، إجراء 11 صفقات خاصة بنحو 69 مليون ريال على نحو 2.2 مليون سهم تمت على 5 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان السوق السعودية يتداول في المناطق الخضراء عند مستوى 7825 نقطة خلال التداولات، حيث  كسب السوق 19 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المائة، وبلغت التداولات نحو 2.6 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 89.9 مليون سهم عبر تنفيذ 99.9 ألف صفقة.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

سامبا

                   28.0

                 41,088

              1,150,464

سامبا

                   28.0

               277,250

              7,763,000

السعودي الفرنسي

                   35.1

                 28,916

              1,014,952

السعودي الفرنسي

                   35.1

               122,300

              4,292,730

اسمنت اليمامة

                   20.0

               502,697

           10,053,940

اسمنت اليمامة

                   20.0

                 63,000

              1,260,000

ينساب

                   51.0

               220,000

           11,220,000

اسمنت اليمامة

                   20.0

               600,000

           12,000,000

ينساب

                   51.0

               250,000

           12,750,000

العثيم

                   76.5

                 68,000

              5,202,000

العثيم

                   76.5

                 30,000

              2,295,000
 
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