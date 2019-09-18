إيرباص تتوقع تضاعف أسطول الطائرات حول العالم على مدار العقدين القادمين

توقعت شركة "إيرباص" الأوروبية لتصنيع الطائرات اليوم أن ينمو حجم أسطول طائرات الركاب وطائرات الشحن حول العالم بأكثر من الضعف على مدار العقدين القادمين، وذلك في ظل النمو السنوي المستقر في حركة النقل الجوي.

وتوقعت الشركة أن ينمو حجم أسطول الطائرات حول العالم من نحو 23 ألفا حاليا إلى 47 ألفا و680 طائرة في 2038 .

وقال كريستيان شيرير مسؤول القطاع التجاري بالشركة إن "النمو السنوي بنسبة 4% (في حركة النقل الجوي) يعكس الطبيعة المرنة للطيران، والقدرة على تجاوز الصدمات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية قصيرة الأجل".

وذكرت الشركة في توقعاتها، التي أعلنتها من لندن، أنه من بين الـ48 ألف طائرة المتوقعة في 2038 فإن 39210 منها ستكون جديدة وأن 8470 ستبقى من الأسطول العامل حاليا. وتعني التوقعات الجديدة إضافة نحو 1800 طائرة مقارنة بتوقعات العام الماضي.

وتوقعت الشركة أن يكون النمو الرئيسي من نصيب ما يُسمى بالقطع المتوسطة وتشمل طرازات مثل طائرتها "إيه 330 نيو" وطرازات "737 ماكس" التي تنتجها منافستها بوينج.