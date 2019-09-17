ملك الأردن: أمن السعودية واستقرارها أولوية كبيرة لنا.. وميركل تشجب الهجوم على " أرامكو"

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبحث الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني، آليات تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في شتى الميادين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" عبرت ميركل عن شجبها للاعتداءات على معملين تابعين لشركة " أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة السبت الماضي.

وشدد العاهل الأردني على دعم الأردن للمملكة العربية السعودية بعد الاعتداء الأخير على معملين تابعين لشركة " أرامكو", مؤكدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يعدُ أولوية كبيرة بالنسبة للأردن.