ترمب: لا أعتقد أننا بحاجة إلى السحب من احتياط النفط بعد هجمات على السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، إنه لا يرى ضرورة للسحب من الاحتياط النفطي الاستراتيجي بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مضيفا أن أسعار الخام لم تصعد كثيرا، وفقا لـ"رويترز".

وقال إنه مستعد للإفراج عن المخزون، لكنه أبلغ الصحافيين "لا أعتقد أننا بحاجة إليه".