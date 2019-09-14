أبانمي: نريد مركزا متوسطا

يجزم عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء على أن الفريق مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو سيخوض واحدا من أكبر تحدياته هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما يواجه الهلال المتصدر ضمن الجولة الثالثة على أرضه وبين جماهيره، وقال "فريقي جاهز، وأمام اللاعبين والجهاز الفني تحد كبير أمام المتصدر، ثقتي كبيرة بهم للخروج بنتيجة إيجابية".

وشدد على أن الفيحاء خلال فترة التوقف الماضية عمل سيماو على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال الجولتين الماضيتين، وقال "لعبنا ودية أمام الشباب 1/1، استفاد منها سيماو واطمأن على مستويات اللاعبين".

وكشف أن فريقه لديه هدف رئيس، أن يكون ضمن مراكز الوسط، مبينا "كسب النقاط منذ البداية ومن خلال الجولات الأولى مهم جداً لتأمين المركز المطلوب، هذا لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع".

واستبعد أن يتأثر الهلال وتتشتت أذهان لاعبيه بسبب مواجهة الاتحاد الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، وقال "الهلال متمرس من خلال كثرة المشاركات في البطولات والمنافسات الداخلية والخارجية، المطلوب منا التركيز الكبير عند ملاقاته".