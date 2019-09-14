الهلال .. نقاط «البرتقالي» مطمع

ستتحرى جماهير فريق الهلال لكرة القدم، العرض الأول للكولومبي جوستافو كويلار، خلال المواجهة التي يستقبل فيها الأزرق نظيره الفيحاء، بينما يشتعل الصراع بين الأهلي والوحدة، إلى جانب لقاء أبها والرائد في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمتلك الهلال (6 نقاط)، الأهلي (4 نقاط)، الفيحاء (4 نقاط)، أبها (3 نقاط)، والرائد والوحدة بلا نقاط.

وعلى جامعة الملك سعود "محيط الرعب" في الرياض، يلج الأزرق، صدامه مع الفيحاء "البرتقالي"، بطموح ملامسة النقطة التاسعة ما يعني حصد العلامة الكاملة من مجمل ثلاث جولات متسلحا بترسانته المحلية والأجنبية وعلى رأسها كويلار، المنضم أخيرا من نادي فلامنجو البرازيلي في صفقة الـ 7.5 مليون يورو قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بيوم واحد، في الوقت ذاته الذي يخطط فيه الروماني رازفان لوشيسكو، لاستكمال النتائج الجيدة في الدوري قبل التفرغ لتحد لا يقل أهمية حينما يستقبل الاتحاد، في كلاسيكو العودة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

في المقابل، يطمح البرتغالي جورجي سيماو، مدرب الفيحاء، إلى مواصلة سجلاته خاليا من الهزيمة بعد التعادل مع الفيصلي في ديربي المجمعة من دون أهداف، قبل الفوز على الحزم 2 / 1، إذ يتميز بالانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي الجيد مع التعويل على خبرات الهداف التشيلي روني فرنانديز.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يستعر الصراع بين الأهلي والوحدة، في صراع تكتيكي كرواتي خالص بين ـ برانكو ومواطنه ماريو ـ وكلاهما مهدد بالإقالة من منصبه لسوء النتائج على الرغم من أن أصحاب الأرض حققوا الفوز في آخر مبارياتهم على حساب الاتفاق 2 / 1، بيد أنهم تعادلوا قبلها مع العدالة 1/1، لكن قد يكون قرار الزج بالدولي الجزائري يوسف بلايلي، الذي وصل أمس، مؤثرا في اللقاء.

على الجانب الآخر، يعاني الوحدة تراجعا كبيرا في المستوى والنتائج بعد أن قبل الخسارة مرتين على التوالي أمام الاتفاق 2 / 0، وأبها 2 / 1، ما جعل مدربه ماريو، مهددا بالإقالة من منصبه خاصة في حال الهزيمة من الأهلي.

وفي المحالة، يستقبل أبها، نظيره الرائد، وكل منهما يبحث عن النقاط لتحسين وضعيته في سلم الترتيب بعد التصحيح من خلال فترة التوقف الدولية الماضية.