أسيس: الفيحاء .. يتصاعد

شدد البرازيلي رافاييل أسيس مهاجم فريق الفيحاء لكرة القدم على أن بدايتهم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يمكن عدّها جيدة خاصة أن هناك رتما تصاعديا في المستوى من مباراة إلى أخرى.

وقال لـ"الاقتصادية" "تعادلنا في أول مباراة مع الفيصلي سلبيا، قبل أن نحقق الفوز على الحزم 2 / 1، وستكون المواجهه الثالثة اليوم مع الهلال الذي ظهر في أفضل حالاته هو المتصدر حاليا، وبكل تأكيد مباراة صعبة خارج أرضنا، لكن سنعمل جاهدين للظهور بشكل مشرف".

وأضاف "الفيحاء استثمر فترة التوقف بشكل إيجابي من خلال لعب ودية مع الشباب إلى جانب العمل الفني الذي قدمه المدرب البرتغالي خورخي سيماو، آمل أن يتوج هذا الجهد بتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى فني جيد".

وعن تأقلمه مع الحياة في السعودية، قال "لم أجد صعوبة في التأقلم مع الأجواء وأسلوب الحياة في السعودية على الرغم من وجود اختلاف كبير، لكن أشعر بارتياح بوجودي هنا، كونت علاقات طيبة مع زملائي، والجمهور ساندنا بشكل مميز في الجولتين الماضيتين ونتطلع إلى وجودهم معنا دائما".

وعن مستوى المنافسة في الدوري قال "المنافسة قوية، الدوري يحظى باهتمام كبير على المستوى الرسمي والإعلامي والجماهيري، وفيه أسماء كبيرة ومميزة على صعيد اللاعبين حتى المدربين".