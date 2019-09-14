عبد العال: لا أخشى على أبها

أوضح عبدالعال الحربي نائب رئيس نادي أبها أن تخفيض أسعار تذاكر مباراة الرائد اليوم ضمن الجولة الثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الأولى على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، رغبة في زيادة الحضور الجماهيري، وقال "هذه المباراة فيها محفزات كبيرة للجماهير من أجل الحضور كونها الأولى على أرضنا، كذلك الفريق يقدم مستويات جيدة، بجانب وجود فعاليات قبل انطلاقتها للشباب والعائلات والأطفال، وجوائز وهدايا".

وأضاف "أراهن على الجمهور، إن شاء الله نحقق المليون الأول، وحتى لو لم نحققه في هذه الجولة أتوقع أن الفعاليات المصاحبة بعد انتشارها ستستقطب الجماهير، ولا ننظر إلى مباراة واحدة فقط بل إلى 15 جولة على أرضنا".

وأكد أن أبها لن يستغل الجماهير برفع الأسعار، وقال "وضعنا أسعار التذاكر للأفراد والعائلات بعشرة ريالات، الممتازة 20 ريالا، والأهم عدم إثقال كواهلهم بأسعار مبالغ فيها، نريد أن نوصل رسالة أن أبها لا يستغل المباريات برفع أسعار التذاكر". وعن لقاء الرائد، أجاب "كل مباراة نلعبها لها الأهمية نفسها بالنسبة لنا، ويمكن أن نفوز على فريق كبير ونخسر من آخر من الوسط، من أجل ذلك نحن وضعنا هدفا بأن نلعب جميع مبارياتنا للفوز بغض النظر عن المنافس"، مضيفا "خسرنا من الهلال والحكم ألغى لنا هدفا صحيحا رغم تقدمنا، وفي الجولة الثانية كسبنا الوحدة بهدف في آخر الدقائق، واليوم نسعى إلى الفوز على الرائد الذي نحترمه".