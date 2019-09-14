فوزير: نريد النصر الأول

أكد المغربي محمد فوزير مهاجم فريق الرائد لكرة القدم أن اللاعبين إذا كانوا في يومهم أمام أبها ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سيخرجون بالنقاط الثلاث كاملة، وقال "مباراة قوية وصعبة على الفريقين، نظرا لخسارتينا أمام الاتحاد والهلال".

وأضاف "أبها لديه ثلاث نقاط من انتصار في الجولتين، المباراة على أرضه لن تكون سهلة، ويريد تعزيز انتصاره".

وشدد على أن فريقه يبحث عن أول انتصار له هذا الموسم ومسح الصورة الماضية والرغبة في تقديم مستوى ونتيجة يرضيان الطموح الذي نبحث عنه هذا الموسم.

وتابع "تعاهدنا على الفوز وتحقيق الانتصار، لا يهم من الفريق المقابل، الدوري ما زال في البداية، علينا عدم التفريط في النقاط، نعلم صعوبة الدوري والفرق المنافسة وكل فريق يبحث عن الفوز".

وأوضح أن فريقه سيدخل المواجهة وهو يحترم الخصم، وضبط إيقاع الوسط واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل، وقال "المهم تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة وتزرع الطموح نحو الأفضل، ولا سيما أننا نحتاج فيها إلى الانتصار".