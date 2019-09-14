فيكتور: الأهلي .. «برازيلي»

وصف البرازيلي فيكتور سيموس لاعب نادي الأهلي سابقا، بأن الأخير يعد قوة ضاربة على الصعيد الهجومي في ظل توافر الثنائي السوري عمر السومة، ودجانيني تافاريس، لاعب الرأس الأخضر، وقال لـ"الاقتصادية": المجموعة الحالية تحتوي على أفضل العناصر سواء محليين أو أجانب، ما سيجعل من الأهلي مرشحا لخطف لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مع ميزة أخرى تلك التي تتعلق بأن أسلوبه رائع يشابه النهج البرازيلي ويسهم في متعة الجميع".

وأشار سيموس، الذي تلقى دعوة من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، لحضور مباراة الأخير اليوم أمام الوحدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى أنه ظل حريصا طوال الفترة الماضية على متابعة أخبار وتعاقدات النادي من منطلق عشقه للكيان، وقال "من البرازيل إلى جدة .. للأهلي جينا".

ويرى أن أسماء بقيمة الجزائري يوسف بلايلي، البرازيلي لوكاس ليما، تجعل من الأهلي، قوة لا يمكن الاستهانة بها خلال المرحلة المقبلة.

وعدّ اللاعب مصطفى بصاص أحد أمهر اللاعبين في الأهلي، وقال "لا أنسى اللحظة التي انضم فيها إلى الفريق قادما من فئة الشباب في النادي، حينها قلت له أنت لاعب فنان، ينتظرك مستقبل كبير في الملاعب". ميدانيا، اختتم الأهلي، تدريباته لمواجهة الوحدة، تحت إشراف المدرب الكرواتي برانكو، وبمشاركة بلايلي، الذي وصل أمس، وظهر في المناورة الختامية، بينما رد المدرب على الاستفسار عن حالته اللياقية، بأنه جاهز للعب بعد أن كان ضمن منتخب بلاده في آخر تجاربه الودية الدولية أمام نظيره البنيني.