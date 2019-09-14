الاتحاد بلا «أكسجين»

فيما اقتنع النصر والشباب بالتعادل دون أهداف، سجل ضمك "الوافد الجديد" المفاجأة الأولى وحقق فوزا غاليا على الاتحاد 2 /1، وتجاوز التعاون العدالة "الوافد الآخر" بشق الأنفس 3 /2 في الجولة الثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح النصر في الصدارة مؤقتا بـ(سبع نقاط)، ورفع الشباب رصيده إلى (خمس نقاط)، التعاون (أربع نقاط) ولديه مباراة مؤجلة أمام الاتحاد، وحقق ضمك أول ثلاث نقاط، فيما تجمد العدالة في (أربع نقاط)، الاتحاد (ثلاث نقاط).

وضمن النصر وضمك الحصول على مليون ريال بعد أن بلغت جماهير الأول 12224 مشجعا، والآخر أكثر من 14 ألف مشجع، ولم يضمن التعاون المليون بعد أن بلغت جماهيره 2119 مشجعا.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة النصر والشباب، حيث لم ينجح مهاجمو الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف. على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة وعلى ارتفاع 2200 متر يقل فيها الأكسجين، قطع ضمك الأكسجين عن الاتحاد وحقق المفاجأة الأولى بالفوز عليه، عندما افتتح التسجيل بهدف المهاجم المغربي محسن ياجور إثر خطأ من مروان داكوستا (2)، ولعبت تقنية حكم الفيديو المساعد دورا في عودة الاتحاد بعد أن ألغى الحكم هدف الأرجنتيني إميليانو فيشيو بداعي التسلل قبل أن يلجأ للتقنية ليحتسبه (5)، ولكن ياجور استطاع منح الفوز لفريقه ثانية (27).

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، تشبث التعاون بالفوز حين تقدم بهدف طلال عبسي (31)، قبل أن يتأخر بهدفين عندما أدرك العدالة التعادل عبر السنغالي أليو سيسي دقائق (39)، وكارولوس أندرياماتسينورو التقدم (45)، ولكن التعاونيين عادوا بهدفين أيضا عبر البرازيلي نيلدو بيترولينا (70)، ومنصور المولد (84).