العطوي: سليتي لا يلعب شوطين

عد الوطني خالد العطوي، مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، فترة التوقف الدولية الماضية فرصة جيدة لتصحيح الأخطاء، مشيرا قبل المواجهة التي يحل فيها فريقه ضيفا على الحزم، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى أنهم لعبوا مباراتين وديتين خلال فترة التوقف أمام مدينة عيسى، والفتح، وقال "الهدف منهما الاستمرار في رتم المباريات، طبقنا خلالهما بعض الخطط، والآن سنعود إلى أجواء التنافس بلقاء الحزم، إذ سنتعامل معه بالشكل الطبيعي الذي لا يختلف عن غيره من المباريات، نطمع في النقاط الثلاث، وكل اختبار لنا يشكل بطولة قائمة بذاتها". وأشار إلى أنهم يلعبون منظومة واحدة، وقال "التونسي نعيم سليتي، عنصر مهم للفريق، لكن جاهزيته لم تكتمل ليلعب شوطين كاملين ومتى ما ارتفعت لياقته ستشاهدونه يلعب مباراة كاملة، إنه مكسب للاتفاق والدوري السعودي".

وأبدى رضاه عن مستوى سيدريك يامبيري، مدافع إفريقيا الوسطى، مشددا على أنه كان يلعب بشكل أساسي مع ديجون الفرنسي، وسيتأقلم مع الأجواء ليكون في وضع أفضل، وقال "من الصعب الحكم عليه الآن".

وأرجع الخسارة من الأهلي 2 / 1، في الجولة الماضية من الدوري إلى الأخطاء، وقال "قدمنا أفضل ما لدينا لكن النتيجة لم تصب في مصلحتنا".

ومن جهته، قال اللاعب صالح القميزي مدافع الاتفاق "طبقنا كثيرا من التدريبات لتصحيح الأخطاء التي حدثت في لقاء الأهلي"، منبها إلى أنه متى احتاجه العطوي سيجده حاضرا لخدمة فريقه.

ميدانيا، اختتم الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل، بمشاركة سليتي، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، فيما اشتمل المران على عدد من التطبيقات المختلفة، واختتم بمناورة لتطبيق الجمل التكتيكية.