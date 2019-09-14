إعادة مشروع «صنع في النصر»

أعادت إدارة نادي النصر مشروع "صنع في النصر" لفرق كرة القدم السنية الذي نجحت من خلاله في تحقيق ما يزيد على 15 بطولة خلال سبعة مواسم، حيث استقطبت من جديد هاني الداوود مدير الفئات السنية السابق للإشراف مجددا عليها بدلا من البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني للفئات السنية الذي أشرف على النصر الموسم الماضي.

ويأتي قرار إدارة النصر لعدم استمرار هيلدر مشرفا على الفئات السنية لأسباب عدة أبرزها، تأخر الفئات السنية في انطلاقة التدريبات والاستعداد للموسم الجديد بخلاف الأندية الأخرى، وللتكلفة المالية العالية للمدرب، وعدم استقطاب لاعبين مواهب في الموسم الجديد، ما وضع حدا لاستمراره رغم وجود أفضلية التجديد معه لموسم آخر.

ووصل أمس الأول للنادي الطاقم الفني البرتغالي الذي سيشرف على الفئات السنية وعددهم خمسة مدربين فنيين أوصى المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالتعاقد معهم. وسيتولى ثلاثة منهم مهمة تدريب الفئات السنية للأعمار (١٥، ١٧، و١٩ عاما) فيما سيكون الرابع مشرفا على مدربي الحراس، على أن يتولى المدرب الخامس مهمة الإشراف الفني بشكل عام للفئات السنية ومهمته التواصل مع فيتوريا، ووضع خطط النادي والتواصل بين الفئات السنية والفريق الأول.