تراجع الطلب على البنزين الأمريكي بنسبة 1.3 في المائة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة أن الطلب الأمريكي على البنزين بلغ في يونيو 9.67 مليون برميل يوميا مقابل 9.8 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 1.3 في المائة.

وجاء أقل من البيانات الأسبوعية الأولية التي كانت تتحدث عن 9.69 مليون برميل في اليوم.

لكن الطلب على البنزين ارتفع بنسبة 2.9 في المائة بالمقارنة مع مايو الماضي، حسبما جاء بالتقرير الشهري لإمدادات المواد البترولية للإدارة ونقلت عنه اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج.

وجاء بالتقرير أن الطلب على المشتقات البترولية بلغ 4.01 مليون برميل في اليوم بانخفاض نسبته 0.7 في المائة على أساس شهري، وبارتفاع نسبته 1.4 في المائة على أساس سنوي.