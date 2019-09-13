طرح "أرامكو" المرتقب يرفع اكتتابات السوق السعودية إلى 58 شركة منذ 2009

من المنتظر أن يرفع طرح شركة أرامكو السعودية المرتقب في سوق الأسهم السعودية، عدد الشركات التي اكتُتِب فيها إلى 58 شركة منذ عام 2009.

وأعلن المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في وقت سابق، أن الطرح العام المحلي لأسهم الشركة سيتم قريبا، وسيكون إدراجا أوليا، كما أن الشركة مستعدة أيضا لطرح دولي.

وبلغ عدد الشركات المطروحة في السوق منذ عام 2009 حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري 57 شركة، وجرت تغطية الأسهم المطروحة للأفراد بنسب كبيرة، إذ تجاوزت سبع شركات وبنك نسبة التغطية 1000 في المائة "عشر مرات".

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية "تداول"، غُطِّيَت جميع الأسهم المطروحة للأفراد للشركات التي طُرِحَت للاكتتاب كافة بنسبة فاقت 100 في المائة "مرة واحدة"، باستثناء شركة واحدة هي شركة "المراكز العربية" التي غُطِّيَت أسهمها المطروحة للأفراد بنسبة 60 في المائة فقط.

وتعود نسبة التغطية الضعيفة لهذه الشركة مقارنة بالشركات الأخرى، إلى أن أيام الاكتتاب كانت يوما واحدا فقط، علما بأن الشركة طرحت للاكتتاب في العام الجاري، تحديدا في 9 مايو.

وجاء "البنك الأهلي" الذي طرح للاكتتاب في عام 2014 الأعلى من حيث نسبة تغطية الأفراد للأسهم المطروحة بـ2307 في المائة "23.07 مرة"، تلته في المركز الثاني شركة "الوطنية للتأمين" التي طرحت للاكتتاب في عام 2010 بنسبة تغطية بلغت 2000 في المائة "20 مرة".

وثالثا شركة "الإنماء طوكيو مارين" بنسبة تغطية بلغت 1610 في المائة "16.1 مرة"، تليها رابعا شركة "العربي للتأمين" التي تسمى حاليا "شركة متلايف وأيه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني" بنسبة تغطية بلغت 1180 في المائة "11.8 مرة".

وخامس هذه الشركات "بروج للتأمين" بنسبة تغطية 1163 في المائة "11.6 مرة"، ثم شركة "آيس للتأمين" التي غيرت اسمها إلى "شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني" بنسبة تغطية بلغت 1135 في المائة "11.4 مرة"، وسابعا شركة "الخليجية العامة للتأمين" بنسبة تغطية بلغت 1015 في المائة "10.2 مرة".

وبالعودة إلى عدد الاكتتابات التي طرحت منذ 2009 حتى شهر يوليو 2019، جاء عام 2014 هو الأعلى من حيث متوسط نسبة تغطية الأفراد للشركات التي طرحت للاكتتاب بنسبة 802.83 في المائة، جاء بعده عام 2013 بمتوسط نسبة تغطية 676 في المائة ثم عام 2009 بمتوسط نسبة تغطية 657 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية