الأسهم الأوروبية تسجل رابع أسبوع من المكاسب بدعم من البنوك

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بفضل مكاسب قوية للبنوك وشركات صناعة السيارات مع إقبال المستثمرين على القطاعات المرتبطة بالدورات الاقتصادية وسط بوادر على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قاد المؤشر ستوكس 600 إلى تسجيل مكاسب لرابع أسبوع على التوالي.

وفي أسبوع شهد انحسارا في التوترات بين واشنطن وبكين وقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات أعمق في المنطقة السلبية واستئناف مشتريات السندات لأجل غير مسمى، أظهرت أسهم البنوك أفضل أداء بين قطاعات السوق.

وصعد مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 2.4 بالمئة منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها سبعة في المئة، هى أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مارس آذار 2017. وقفزت اسهم شركات التعدين 2.7 بالمئة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 القياسي ومؤشر أسهم منطقة اليورو كلاهما مرتفعين حوالي 0.3 في المئة، وسجلا مكاسب بأكثر من واحد في المئة على مدار الأسبوع.

ومن بين أبرز الأسهم الرابحة في جلسة اليوم، صعد سهم بورصة لندن 3.6 بالمئة بعد أن رفضت عرض استحواذ من بورصة هونج كونج بقيمة 39 مليار دولار.