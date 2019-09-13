بورصة لندن ترفض عرض استحواذ من هونج كونج بقيمة 39 مليار دولار

رفضت بورصة لندن عرض استحواذ من بورصة هونج كونج بقيمة 39 مليار دولار، واختارت التمسك بالشراء المزمع لمجموعة رفينيتيف للبيانات والتحليلات.

وأبلغت بورصة لندن شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة في خطاب أنه تراودها مخاوف جوهرية بشأن عناصر أساسية في العرض وأن علاقة الشركة مع حكومة هونج كونج ستؤدي إلى "تعقيد الأمور".

وقالت بورصة لندن في بيان "وفقا لذلك، يرفض المجلس بالإجماع العرض المشروط، وبالنظر إلى نقائصه الأساسية، لا يرى ميزة في مزيد من الانخراط" بالمسألة.

وارتفعت أسهم بورصة لندن 1.3 بالمئة إلى 7352 بنسا بعد البيان دون تغيير يُذكر عن المستويات التي سجلتها في وقت سابق.

وقدمت شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة عرضها المفاجئ يوم الأربعاء، بعد يومين فقط من سفر مسؤولين بها إلى لندن لعرضه على الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ديفيد شويمر للمرة الأولى.

وتلقى العرض استقبالا فاترا من المساهمين حتى الآن، على الرغم من أن محللين يتوقعون أن تعود البورصة الآسيوية بعرض محسن وقد تتجه إلى استحواذ عدائي، مما يعني أن تتوجه مباشرة بالعرض للمساهمين في بورصة لندن.

وفي خطابها، قالت بورصة لندن إن تأكيد شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة على أن الصفقة ستكون سريعة ومؤكدة أمر "لا يتسم بالمصداقية ببساطة".