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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

للمرة الأولى رصد كوكب يحتوي بخار الماء ويقع في المنطقة الصالحة للعيش من النجم الذي يدور حوله .. يبعد 110 سنة ضوئية

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