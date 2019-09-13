الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند الإغلاق اليوم الجمعة، في الوقت الذي هدأت فيه المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد مؤشرات على ذوبان الجليد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسياسة تيسيرية اتبعها البنك المركزي الأوروبي.

وتقدم المؤشر نيكي 1.1 بالمئة ليغلق عند 21988.29 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من مايو أيار. وفي الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي 3.7 بالمئة مسجلا أكبر مكسب في ثمانية أشهر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1609.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أبريل ، فيما بلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 3.34 تريليون ين وهو الأكبر في نحو تسعة أشهر.

وأعلنت الصين والولايات المتحدة عن تنازلات هذا الأسبوع قبل محادثات تجارية قادمة في أوائل أكتوبر تشرين الأول. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت لاحق للصحفيين إنه ربما يدرس إبرام اتفاق تجاري مؤقت مع بكين.

وارتفع نحو ثلثي القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، مع تصدر قطاع العقارات الشديد التأثر بالفائدة لقائمة القطاعات الرابحة، ليرتفع مؤشره 2.7 بالمئة قبل اجتماع يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم.

وأقبل المستثمرون أيضا على شراء أسهم القطاعات الدفاعية، مع ارتفاع سهم شيسيدو وسهم أو.إل.سي المشغلة لطوكيو ديزني ريزورت 2.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

وربح سهم باناسونيك 0.6 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن تويوتا موتور بدأت استخدام بطاريات صممتها باناسونيك لتسلا في بعض سياراتها الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء المباعة في الصين. وأضاف سهم تويوتا 0.8 بالمئة.

وقفز سهم ياهو اليابان 4.9 بالمئة بعد أن قالت شركة الإنترنت إنها ستستحوذ على زوزو المتجر الإلكتروني لبيع الملابس مقابل 400 مليار ين (3.7 مليار دولار) أمس الخميس، ساعية إلى تحسين موقعها في مواجهة منافسين مثل أمازون.كوم وتراجع سهم زوزو 0.5 بالمئة ليقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققها بنسبة 13.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

