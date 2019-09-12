"البترول الكويتية": جاري العمل على استعادة الطاقة الإنتاجية لوحدات مصفاة ميناء عبدالله

أكدت شركة البترول الوطنية الكويتية أن الفرق المعنية أعادت مساء اليوم تشغيل وحدات إنتاج البخار في مصفاة ميناء عبدالله بعد توقفها، ما أدى إلى تحويل عملية التشغيل في المصفاة إلى نظام التدوير الساخن.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه يجرى العمل حاليًا على استعادة الطاقة الإنتاجية لوحدات المصفاة.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الفرق المعنية اضطرت إلى إطفاء المصفاة وتشغيلها وفق نظام التدوير الساخن، إثر فقدان إنتاج البخار فيها "دون أي تأثير على عمليات التصدير".

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية: إنه تم فقدان إنتاج البخار في المصفاة عند الساعة 4:15 عصرًا ما أدى إلى إطفاء المصفاة وتشغيلها وفق نظام التدوير الساخن الذي أدى بدوره إلى زيادة غاز الشعلة بشكل كثيف.