"أوبر" تطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار.. لتمويل صفقة الاستحواذ على "كريم"

تطرح شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر تكنولوجيز" كمية من السندات ذات التصنيف الائتماني المنخفض للمساهمة في تمويل صفقة استحواذها على شركة "كريم" المنافسة.

وذكرت الشركة في بيان أنها تستهدف طرح سندات بقيمة 750 مليون دولار وتستحق السداد في 2027، للمساهمة في تمويل صفقة الاستحواذ على شركة خدمات النقل الذكي الموجود مقرها في دبي مقابل 3.1 مليار دولار، وهو ثاني طرح لسندات مدتها 10 سنوات في تاريخ الشركة، والأول منذ الطرح العام الأولي لسهم "أوبر" في وقت لاحق من العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "أوبر" كانت قد أصدرت في أكتوبر الماضي سندات بقيمة ملياري دولار لعدد محدود من شركات الاستثمار، ثم زادت قيمة الطرح بسبب الإقبال الكبير على الاكتتاب فيه.

وبدلا من تسويق الطرح الجديد من السندات بين مجموعة صغيرة من شركات الاستثمار، قررت الشركة الأمريكية الاستعانة بثمانية بنوك لإدارة الطرح في الأسواق على نطاق واسع، لتكون أول سندات تطرحها "أوبر" بعد حصولها على تصنيف ائتماني عام.