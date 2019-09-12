الإمارات: الكميات الإضافية سيتم تصريفها نتيجة الامتثال لاتفاق "أوبك+"

قال وزير الطاقة الإماراتي اليوم إن المزيد من النفط سيتم تصريفه من الأسواق العالمية إذا امتثل المنتجون امتثالا كاملا لتخفيضات الإمدادات المتفق عليها.

وأبلغ وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي الصحفيين بعد اجتماع بعض وزراء أوبك+ في أبوظبي، والذي يأتي قبل الاجتماع الرسمي المقرر في ديسمبر "الكميات الإضافية سيتم تصريفها نتيجة الامتثال الكامل".