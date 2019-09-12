كازاخستان: سنواصل الالتزام باتفاق "أوبك+"

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان اليوم إن البلاد التزمت وستواصل الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم بين أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن إنتاج قازاخستان من النفط بلغ 1.8 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة بين يناير وأغسطس. والتزمت البلاد بإنتاج أقصاه 1.86 مليون برميل يوميا.