أسهم اليابان تغلق مرتفعة عند أعلى مستوى في 4 أشهر

حققت الأسهم اليابانية مكاسب قوية عند الإغلاق اليوم الخميس، مع بلوغ المؤشر نيكي والمؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوى في أربعة أشهر، إذ تلقت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الآلات الدعم من انحسار الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وربح المؤشر نيكي 0.75 بالمئة ليصل إلى 21759.61 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 بالمئة إلى 1595.10 نقطة، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ أوائل مايو أيار.
والمؤشر نيكي القياسي مرتفع للجلسة الثامنة على التوالي، إذ صعد بنسبة 5.5 بالمئة. وفي مؤشر إيجابي آخر، ارتفع المؤشر نيكي، من حيث القيمة الدولارية، لأعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال يوم الأربعاء إن واشنطن وافقت على تأجيل زيادة رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين بعد أن قالت بكين إنها ستُعفي 16 نوعا من المنتجات الأمريكية من رسوم استيراد.
وسجلت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية ارتفاعا حادا، مثل شركات صناعة أشباه الموصلات والروبوتات، والتي يُنظر إليها على أنها تعتمد بشكل وثيق على الطلب من الصين.
وصعد سهم فانوك كورب 2.2 بالمئة وربح سهم كينس كورب 1.9 بالمئة. وقفز سهم أدفانتست 4.1 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون 2.7 بالمئة لأعلى مستوى في 15 شهرا.
وقفز سهم زوزو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الانترنت 13.4 بالمئة عقب ارتفاعه 18.9 بالمئة خلال الجلسة، بعد أن قالت ياهو اليابان إنها تهدف لشراء 50.1 بالمئة من الشركة. وزاد سهم ياهو اليابان 2.4 بالمئة.
أسواق الأسهم- العالمية
- رئيس «أوبر» بعد الطرح: المساهمون سيحصلون على مكافأة.. ولا نقيس نجاحنا على يوم بل سنوات
- الخطيب: السعودية ستفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية العام
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- "صفقة تاريخية" للأرجنتين في الأسواق الصينية بـ1.6مليار دولار
- رئيس «السياحة»: المملكة ستفتح أبوابها للسياح من العالم قبل نهاية العام
- مرض رئوي غامض يدفع واشنطن إلى حظر السجائر الإلكترونية
- الأسهم السعودية تتخلى عن معظم مكاسب العام وسط تزايد الضغوط البيعية
- 16 فئة من المنتجات الأمريكية تعتزم الصين إعفاءها من الرسوم
- الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»: الإدراج المحلي أولي ومستعدون للطرح الخارجي
- رخص الاستثمار الأجنبي في السعودية تتضاعف.. والصدارة بريطانية
أضف تعليق