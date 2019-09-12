أسهم اليابان تغلق مرتفعة عند أعلى مستوى في 4 أشهر

حققت الأسهم اليابانية مكاسب قوية عند الإغلاق اليوم الخميس، مع بلوغ المؤشر نيكي والمؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوى في أربعة أشهر، إذ تلقت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الآلات الدعم من انحسار الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وربح المؤشر نيكي 0.75 بالمئة ليصل إلى 21759.61 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 بالمئة إلى 1595.10 نقطة، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ أوائل مايو أيار.

والمؤشر نيكي القياسي مرتفع للجلسة الثامنة على التوالي، إذ صعد بنسبة 5.5 بالمئة. وفي مؤشر إيجابي آخر، ارتفع المؤشر نيكي، من حيث القيمة الدولارية، لأعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال يوم الأربعاء إن واشنطن وافقت على تأجيل زيادة رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين بعد أن قالت بكين إنها ستُعفي 16 نوعا من المنتجات الأمريكية من رسوم استيراد.

وسجلت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية ارتفاعا حادا، مثل شركات صناعة أشباه الموصلات والروبوتات، والتي يُنظر إليها على أنها تعتمد بشكل وثيق على الطلب من الصين.

وصعد سهم فانوك كورب 2.2 بالمئة وربح سهم كينس كورب 1.9 بالمئة. وقفز سهم أدفانتست 4.1 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون 2.7 بالمئة لأعلى مستوى في 15 شهرا.

وقفز سهم زوزو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الانترنت 13.4 بالمئة عقب ارتفاعه 18.9 بالمئة خلال الجلسة، بعد أن قالت ياهو اليابان إنها تهدف لشراء 50.1 بالمئة من الشركة. وزاد سهم ياهو اليابان 2.4 بالمئة.