وزير الطاقة: على جميع الدول الامتثال لتخفيضات "أوبك+" لإنتاج النفط

دعا وزيرا الطاقة السعودي والروسي جميع المنتجين إلى الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك، قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم الخميس.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يتعين على جميع البلدان الامتثال لتخفيضات الإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.

وأضاف أن من المقرر الإعلان عن مسار الخطوات التي ستقرر أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، اتخاذها في المستقبل بعد اجتماع اللجنة الوزارية في الإمارات العربية المتحدة اليوم.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الهدف الأساسي لأوبك+ هو الحفاظ على الامتثال الكامل للتخفيضات، مضيفا أن الجهود المشتركة للمنتجين سيكون لها أثر إيجابي ومستدام على أسواق النفط العالمية.

ومن المتوقع أن يناقش المنتجون ما إن كانت هناك ضرورة لتعميق تخفيضات الإنتاج.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون في ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير .

وحصة أوبك من التخفيضات المستمرة حتى مارس آذار 2020 تبلغ 800 ألف برميل يوميا، وتطبقها 11 دولة عضو مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.



و قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الممكلة ستواصل طوعا خفض إنتاج النفط بقدر يفوق المتفق عليه داخل تحالف أوبك+.

وأضاف الوزير، أن إنتاج السعودية النفطي سيبلغ 9.890 مليون برميل يوميا في أكتوبر .

وقال إن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك المقبل، مضيفا أن هناك استعدادا واضحا بين أعضاء أوبك وحلفائها للاستجابة.