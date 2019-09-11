ارتفاع أرباح الخطوط الجوية الإثيوبية رغم التحديات

في عام واجهت فيه العديد من التحديات، ومن بينها تحطم طائرة في مارس أودى بحياة 157 شخصا، حققت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية زيادة في الأرباح بعد نقل المزيد من الركاب.

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التنفذي للشركة تيولدي جيبريماريام قوله، في كلمة متلفزة، إن أرباح أكبر شركة طيران في إفريقيا ارتفعت بنسبة 18 في المائة في العام المالي المنتهي في يونيو، دون تقديم أرقام. وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 233 مليون دولار في عام 2018-2017، وفقا لشركة "فانا برودكاستينج" الإعلامية.

وقال جيبريماريام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن شركة الطيران الأكثر ربحية في إفريقيا، تغلبت على ارتفاع تكلفة الوقود وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وحققت زيادة 14 في المائة في عدد الركاب.

وتابع، "لقد كان عاما صعبا، لكنكم لا تختبرون قوتنا في الأوقات الجيدة فقط، ولكن في الأوقات الصعبة أيضا".

وقد أثارت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قلق الشركة لأنهما أكبر سوقين بالنسبة لها.

وقال جيبريماريام "على الرغم من أننا لم نشهد تراجعا في عدد المسافرين، إلا أننا شاهدنا تراجعا في شحن البضائع".

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية تتوقع استقبال 25 طائرة إضافية هذا العام، ليرتفع عدد أسطولها إلى 144 طائرة، وستساعد الطائرات الجديدة في إضافة 11 وجهة جديدة لتوسيع وجهات الشركة إلى 123 وجهة في العام الجديد.