أرسنال يؤكد عودة لاعبيه الدوليين استعدادا لمواجهة واتفورد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن عودة جميع لاعبيه الدوليين إلى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة واتفورد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
وذكر أرسنال في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن كل اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، سيعودون صباح غد الخميس، مع عدم وجود إصابات تعرض لها أي لاعب منهم.
ورغم ذلك أكد النادي الإنجليزي أن اللاعبين الدوليين سيخضعون لعملية فحص، للتأكد مع عدم وجود إصابات، وذلك قبل مباراة واتفورد المقرر لها يوم الأحد المقبل.
وأضاف البيان أن روب هولدينج مدافع الفريق عاد إلى التدرب بشكل كامل مع زملائه، فيما يواصل الإسباني هيكتور بيلرين عملية التأهيل، حيث أشار النادي الإنجليزي إلى رغبة اللاعب بالتدرب بشكل كامل خلال سبتمبر الجاري. وتحدث البيان عن الاسكتلندي كيران تيرني، حيث ذكر أرسنال أن اللاعب لا يزال يتلقى العلاج من إصابة في الفخذ، كما أنه يتطلع هو الآخر للتدرب مع زملائه خلال الشهر الجاري.
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