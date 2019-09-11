 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) . وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة. وحث معاليه أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع كما عودوهم على ذلك, سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.
- وزير النفط العراقي: "أوبك+" ستناقش تعميق تخفيضات إنتاج النفط غدا
- بريطانيا: نشعر بخيبة أمل لقرار أسكتلندا باعتبار تعليق البرلمان غير قانوني
- ارتفاع معدل رخص الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى 5 رخص يوميًّا في الربع الثاني من عام 2019
- نوفاك: أوبك+ ستبحث تباطؤ الطلب العالمي على النفط
- مبيعات السيارات الصينية تنخفض 6.9% في أغسطس للشهر الرابع عشر
- أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط إلى 1.08 مليون برميل يوميا في 2020
أخبار
- وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى
- "هيئة الترفيه": أكثر من 80 فعالية في مختلف مناطق المملكة ضمن "موسم العيد"
- «الشورى» يقر نظام الإقامة المميزة للحد من الاقتصاد الخفي والتستر التجاري
- واشنطن بوست: ترمب وافق على تنفيذ هجوم إليكتروني استهدف منظومات صاروخية إيرانية
- بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة المميزة السعودية.. الدائمة بـ 800 ألف ريال والسنوية بـ 100 ألف
- "العمل" تخفض قيمة الاستقدام من الفلبين بنسبة 50 % عبر خدمة "معروفة"
- إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية
- "إطعام" تطلق مشروع زكاة الفطر بطريقة نوعية تحد من هدر الطعام
- 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. و"البنجلادشية" و"الفلبينية" الأكثر طلبا
- قوات التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي ويصيب 26 مسافرا
أضف تعليق