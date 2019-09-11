 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) . وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة. وحث معاليه أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع كما عودوهم على ذلك, سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.