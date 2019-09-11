"دلة الصحية" و شركة تابعة لـ "المملكة القابضة" يوقعان مذكرة تفاهم

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير شركة تابعة لـ "المملكة القابضة" لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي).

مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة دله للخدمات الصحية وشركة المملكة للاستثمار والتطوير والمتعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة لشركة المملكة للاستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة مقابل أسهم في شركة دله للخدمات الصحية وبالإضافة إلى مقابل نقدي .

شركة درع الرعاية القابضة المحدودة تمتلك شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة (مستشفى المملكة)، شركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة.

اتفق الطرفان على تقييم نسبي ومبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسة النافية للجهالة.

وأوضح البيان أن المذكرة سارية المفعول منذ تاريخ توقيعها وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، وفي حال المضي قدماً في الصفقة المقترحة، ستخضع الصفقة المقترحة لموافقة كلاً من السلطات المختصة و كذلك استيفاء المتطلبات الداخلية من كلتا الشركتين.

