الأسهم السعودية تهبط دون مستوى 8000 نقطة بضغط من «المصارف» و«المواد الأساسية»

فقدت الأسهم السعودية مستوى ثمانية آلاف نقطة لتغلق عند 7965 نقطة بعد خسارتها 90 نقطة بنحو 1.1 في المائة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" نحو 12 نقطة ليغلق عند 1146 نقطة منخفضا 1 في المائة. وجاء التراجع في ظل انحسار المعطيات الإيجابية في الوقت الحالي، وضغط من أسهم قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وستكون السوق أكثر تحفزا تجاه الدخول المرتقب خلال الشهر الجاري في مؤشر فوتسي راسل ونتائج الشركات للربع الثالث واستحقاق بعض الشركات لتوزيعات نقدية، على رأسها سهم "سابك".

وتسببت التراجعات أمس في تقليص مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 1.5 في المائة. وقفز المؤشر نحو 20 في المائة في أيار (مايو)، بقيادة المستثمرين الأجانب الذين اشتروا أكثر مما باعوا في كل شهر منذ بداية العام، مع انضمام الأسهم إلى مؤشري "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8055 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7939 نقطة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7965 نقطة فاقدا 90 نقطة بنسبة 1.1 في المائة، وارتفعت السيولة 8 في المائة بنحو 230 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 25 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 13 مليون سهم لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات، فارتفعت 11 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 117 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" 0.16 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" 0.05 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 0.04 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" 2.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 2 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 1.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 34 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 25 في المائة بقيمة 755 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 6 في المائة بقيمة 190 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أليانز" 8.2 في المائة ليغلق عند 28.90 ريال، يليه "مجموعة السريع" 2.2 في المائة ليغلق عند 41.25 ريال، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" 1.8 في المائة ليغلق عند 30.75 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "عناية" 4.9 في المائة ليغلق عند 9.91 ريال، يليه "دله الصحية" 3.9 في المائة ليغلق عند 47 ريالا، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 13.24 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 403 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 336 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 240 مليون ريال.