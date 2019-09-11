«نمو» تهبط 2 % .. وقيمة التداول عند 1.4 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 73 نقطة بنحو 1.9 في المائة لتغلق عند 3697 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 18 في المائة إلى 1.4 مليون ريال، بمعدل تسعة آلاف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 13 في المائة إلى 87 ألف سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 147 صفقة لتصل إلى 152 صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" 6 في المائة ليغلق عند 41.90 ريال، مقابل تراجع خمسة أسهم واستقرار البقية. وتصدر المتراجعة "أبومعطي" 8.3 في المائة ليغلق عند 11.10 ريال، يليه "الكثيري" 3.5 في المائة ليغلق عند 41.50 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" 2.9 في المائة ليغلق عند 33 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "أبومعطي" بقيمة 594 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 206 آلاف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 142 ألف ريال.