أمريكا: نراقب شحنات النفط الإيراني.. وسنتابع شحنات الصين

قال مسؤول طاقة أمريكي كبير اليوم إن شركات النفط الصينية مثل سينوبك وسنوك قلصت شحناتها من النفط الإيراني لكن من غير الواضح ما هي الأطراف الحكومية الصينية التي ربما مازالت تشتريه.

وقال دان برويليت، نائب وزير الطاقة الأمريكي إن شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة وإن واشنطن ستدرس "التصنيف" أو الإدراج على القائمة السوداء لأي طرف ينتهك العقوبات.

أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وبغية وقف مبيعات إيران تماما، أنهت واشنطن في مايو إعفاء كانت تمنحه لعدد من مستوردي النفط من طهران.

وقال برويليت "سنواصل حملة أقصى ضغط هذه لأننا نريد لإيران أن تتغير."

وقال خلال زيارة إلى أبوظبي "في حالة تحديد أشخاص، فإن الخزانة ستصنفهم. هناك بعض الأسئلة بشأن من في الصين يقوم فعليا بالشراء... هل هي الحكومة الصينية التي تقوم بالشراء "سينوبك وسنوك، شحناتهما تراجعت كثيرا."

ويتحاشى المشترون الصينيون شراء النفط الخام من فنزويلا وإيران بسبب العقوبات المتصاعدة المفروضة على البلدين من الولايات المتحدة.

لكن وسط التوتر التجاري المتنامي مع واشنطن، فرضت بكين في أواخر أغسطس رسوما قدرها خمسة بالمئة على واردات الخام الأمريكي للمرة الأولى، دخلت حيز التنفيذ من أول سبتمبر.