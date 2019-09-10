وزير النفط الهندي: مشروع مصفاة مع "أرامكو" سيكلف أكثر من 45 مليار دولار 

قال وزير النفط الهندي اليوم إن تكلفة مشروع التكرير والبتروكيماويات الذي يجري تشييده بالتعاون مع أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستزيد عن مستواها الذي كان مخططا له في الأساس والبالغ 45 مليار دولار.

والمشروع الساحلي العملاق البالغة طاقته 1.2 مليون برميل يوميا هو جزء من خطط الهند لزيادة طاقتها التكريرية بواقع 77 بالمئة إلى 8.8 مليون برميل يوميا بحلول 2030. ويجري بناء المصفاة في روها على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي مومباي.

وقال دارمندرا برادان للصحفيين في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي "الخطة الأساسية كانت حوالي 45 مليار دولار. ستزيد عن ذلك". وامتنع الوزير عن ذكر القيمة الجديدة.

كانت مصادر أبلغ رويترز الشهر الماضي أن الهند رفعت التكلفة المقدرة للمشروع بأكثر من 36 بالمئة بعد أن أرغمتها احتجاجات مزارعين على تغيير موقع المصفاة.

وقالت مصادر لرويترز في ذلك الحين إن من المتوقع أن يتكلف المشروع 60 مليار دولار وأن يبدأ العمل في 2025.

وأكد الوزير توقيت بدء التشغيل، مضيفا أنه يجري إحراز تقدم في مسائل أخرى دون التطرق لتفاصيل.

يتنافس منتجو النفط العالميون على دخول الهند لإقامة منفذ مستقر لإنتاجهم وتحقيق أرباح من الطلب القوي المتوقع على البنزين والبتروكيماويات فيها بفضل ارتفاع دخول سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.