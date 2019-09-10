40 % من رأس مالها.. نسبة الخسائر المتراكمة لـ"عناية"

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن أنه بناءً على النتائج المالية غير المدققة الصادرة في31 يوليو 2019 تجاوزت نسبة الخسائر المتراكمة 35% من رأس مال الشركة حيث بلغت الخسائر المتراكمة 120,001 ألف ريال سعودي ما يعادل 40% من رأس مال الشركة الذي يبلغ 300,000 ألف ريال سعودي

وتعود الخسائر إلى الزيادة في الاحتياطيات الفنية كما أوصى بها الخبير الإكتواري لمواجهة المطالبات المحتملة للوثائق المكتتبة لعام 2018م

والإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر كما تتوقع الشركة أن أداء أعمال عام 2019م إلى جانب العديد من التصحيحات التشغيلية الأخرى من شأنه أن يساعد على الحد من الخسائر وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

كما يجدر الإشارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20%فأكثر من رأس مالها.