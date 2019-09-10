"تداول" تحتسب نسبة التذبذب لسهم "التطويرية الغذائية" على 39.5 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية يوم الاثنين 2019/09/09 على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 39.5 ريال لهذا اليوم ، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 2019/09/12.

