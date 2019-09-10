"الخضري": الانتهاء من العرض التقديمي لخطة إعادة هيكلة الشركة

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تمام إجراء العرض التقديمي المشار إليه بتاريخ 9 سبتمبر 2019 بفندق ميركيور الخبر بالخبر حيث بدأ العرض في تمام الساعة الخامسة مساءاً وقد حضره بعض مساهمي الشركة كما شارك بالحضور والمناقشة ممثل عن أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام، وقد قام بتقديم العرض وإجراء المناقشة مع السادة المساهمين.

وبعد الانتهاء من تقديم العرض، قام بعض المساهمين بتوجيه عدد من الاستفسارات لمجلس الادارة حول البنود الواردة أعلاه، وقد تم الرد على جميع هذه الاستفسارات من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك بمشاركة ممثل أمين إعادة التنظيم المالي وكلا من ممثل المستشار المالي وممثل المستشار القانوني.

وتود الشركة التنويه الي ان الهدف من هذا الاجتماع هو إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض العمل الجاد المتخذ في إعادة التنظيم المالي والتأكيد علي أهمية دور المساهمين في هذه العملية رغم ان الوقت لازال مبكرا لتقديم معلومات محددة، ولذلك لا يجب الاستناد الي ما تم نقاشه في الاجتماع لاتخاذ أي قرار استثماري ولا يمكن باي حال من الأحوال اعتبار العرض التقديمي المقدم في الاجتماع توصية من إدارة الشركة لاتخاذ أي قرار.