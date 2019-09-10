رينارد: مع الصين .. كشفت الآسيويين

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أنه تابع اليمن الذي سيلتقيه اليوم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أمام سنغافورة 2/2، وقال "سنكون جاهزين، ويجب في بادئ الأمر التركيز على أنفسنا، إنها أول مباراة مهمة لنا". وأشار خلال المؤتمر الصحافي أمس، إلى أنه كان مساعدا لمدرب الصين في 2002، ويعلم تفاصيل الكرة الآسيوية، ورغم أن الوضع اختلف حاليا إلا أنه متابع.

وعن اللاعبين الذين اختارهم، قال "مهم جدا أن أشرح للاعبين ما أتوقعه منهم، وخلال معسكر الدمام عملوا بشكل جيد، واقترفنا خطأ دفاعيا واحدا أمام مالي 1/1، واستفدنا منه كثيرا، وعندما تملك لاعبين مميزين وأذكياء من السهل أن تصحح الأخطاء".

وعلى عكس ما يتردد، يرى رينارد أن الكرة السعودية تضم لاعبين مميزين في منطقة الهجوم، ولكنهم لم يجدوا الفرصة خصوصا عبدالله الحمدان، وفراس البريكان، فإن لديهما مستقبلا باهرا فقط يحتاجان إلى التركيز والدعم. وتابع "أمام مالي قدم الحمدان مستوى أفضل، وفراس كان مصابا وسيكون جاهزا اليوم، هارون كمارا أيضا مهاجم مميز، والأجنحة لديهم نزعة هجومية وسأستغل هذا الأمر". وحول هدفه مع الأخضر، قال "اجتمعت مع ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي قبل التوقيع، وكان الهدف المتفق عليه هو التأهل إلى كأس العالم 2022، وأتمنى أن يؤمن بي اللاعبون وأن أؤمن بقدراتهم، والضيافة التي تلقيناها تركت في نفوسنا جانبا إيجابيا".

من جانبه، قال عمر هوساوي "فخر وشرف كبير أن أكون قائدا للأخضر بعد تاريخ وأسماء كبيرة نالت هذا الشرف، وبالتأكيد لدي مهام سأعمل على تنفيذها".

من جهته، قال سامي النعاش مدرب منتخب اليمن، "الأخضر يملك عناصر قوية ومميزة، ونحن نملك عناصر شابة، فقط كانت لدينا مدة شهر مع مجموعة جديدة"، مضيفا "عراقة الأخضر في آسيا ستجعله يتغلب على أي ظروف، وفيما نعاني الإرهاق والتنقل وضعف الإعداد، وجه المقارنة بين المنتخبين معدوم وهناك فوارق كبيرة، ولن نستخدم لغة انهزامية بقدر أنني أحترم تاريخ الأخضر".