18.9 مليار دولار أرباح 67 مصرفا خليجيا مدرجا في النصف الأول .. 31.5% منها سعودية

بلغت قيمة الأرباح المجمعة للمصارف الخليجية المدرجة البالغ عددها 67 مصرفا خلال النصف الأول 2019، نحو 18.87 مليار دولار (70.77 مليار ريال).

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى القوائم المالية للمصارف الخليجية المدرجة بنهاية النصف الأول، سجلت أرباح هذه المصارف نموا 7.8 في المائة، بما يعادل نحو 1.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.51 مليار دولار (65.67 مليار ريال)، للفترة المقابلة.

وجاءت الإمارات الأكثر من حيث العدد بـ19 مصرفا، تليها السعودية 11 مصرفا، والكويت والبحرين عشرة مصارف لكل منهما، ثم قطر عشرة مصارف وآخرها عمان ثمانية مصارف.

واستحوذت المصارف السعودية على 31.5 في المائة من الأرباح المجمعة للمصارف الخليجية المدرجة، مقارنة بـ33 في المائة للفترة نفسها من العام السابق.

فيما استحوذت "الإمارات" على 35.1 في المائة من الأرباح المجمعة للمصارف الخليجية خلال النصف الأول 2019 مرتفعة من 31.8 في المائة خلال النصف الأول من العام السابق.

وتشكل أرباح البنوك السعودية والإماراتية نحو 66.5 في المائة من الأرباح المجمعة للمصارف الخليجية خلال النصف الأول 2019، مقارنة بـ64.8 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وبلغت الأرباح المجمعة للمصارف السعودية في النصف الأول نحو 5.936 مليار دولار (22.26 مليار ريال) مقارنة بـ5.773 مليار دولار (21.65 مليار ريال) مسجلة نموا 2.8 في المائة.

بينما بنوك الإمارات، ارتفعت أرباحها 18.7 في المائة لتبلغ قيمتها في النصف الأول نحو 6.617 مليار دولار (24.81 مليار ريال) مقارنة بـ5.573 مليار دولار (20.9 مليار ريال).

وجاءت المصارف القطرية ثالثا، من حيث الأكثر ربحية في النصف الأول 2019 بـ3.365 مليار دولار (12.62 مليار ريال)، مقارنة بـ3.196 مليار دولار (11.99 مليار ريال) مسجلة نموا 5.3 في المائة.

ورابعا حلت مصارف الكويت بـ1.624 مليار دولار (6.09 مليار ريال)، ثم مصارف البحرين بـ819 مليون دولار (3.072 مليار ريال).

وفي الأخير جاءت مصارف عمان بـ510 ملايين دولار (1.913 مليار ريال).

لكن ما زالت المصارف السعودية هي أكبر المصارف الخليجية من حيث رأس المال، إذ يأتي ثمانية مصارف سعودية من بين أول عشرة مصارف خليجية من حيث رأس المال.

وجاءت المصارف، كالتالي: "الأهلي التجاري" و"بنك الرياض" و"مصرف الراجحي" و"ساب" و"سامبا" و"البنك العربي الوطني" و"مصرف الإنماء" و"السعودي الفرنسي" ثم يأتي "العربية المصرفية" في البحرين و"بنك أبوظبي الأول" في الإمارات وتحديدا إمارة أبوظبي.

وتبلغ قيمة رؤوس أموال بنوك الخليج المدرجة 101.47 مليار دولار (380.52 مليار ريال)، حصة المصارف السعودية منها أكثر من النصف 50.1 في المائة بنحو 50.88 مليار دولار (190.8 مليار ريال).







*وحدة التقارير الاقتصادية