عمومية "أميانتيت" توافق على تخفيض رأس المال إلى 344.5 مليون ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة، وجائت نتائج نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:

أ.رأس المال قبل التخفيض 1,155,000,000 ريال.

ب.رأس المال بعد التخفيض 344,517,000 ريال.

ج.نسبة التخفيض سوف تمثل 70.2% من رأس مال الشركة.

د.عدد الأسهم قبل التخفيض 115,500,000سهم.

ه.عدد الأسهم بعد التخفيض 34,451,700سهم .

و.سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.

ز.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 81,048,300 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.425) سهم.

ح.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

ط.تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

- الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال

-الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالإكتتاب بالأسهم.

كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة أميانتيت العربية السعودية يوم الاحد 09/01/1441هـ الموافق 08/09/2019م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.70 ريال

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين 10/01/1441هـ الموافق 09/09/2019م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة أميانتيت العربية السعودية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء 11/01/1441هـ الموافق 10/09/2019م.