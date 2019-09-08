وزير النفط: العراق ملتزم باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأحد إن العراق ملتزم باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج الخام ويأمل أن تتوصل بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن صادرات النفط.
وقال الغضبان في بيان إن العراق سيبدأ خفض إنتاجه النفطي بموجب اتفاق المعروض الذي تقوده أوبك في غضون الأيام القادمة، ولاسيما في أكتوبر تشرين الأول، مستغلا بدء أعمال صيانة المصافي.
الطاقة- النفط
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