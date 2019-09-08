وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط "ملتزمون" بموازنة السوق

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأحد إن المنتجين من أوبك وخارجها "ملتزمون" بتحقيق التوازن في سوق النفط، وذلك عندما سُئل عن تخفيضات أعمق محتملة على مستويات الإنتاج.
وأضاف أنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام، حسبما أبلغ مؤتمرا صحفيا في أبوظبي.
وقال إن العوامل السياسية وبواعث القلق المتعلقة بتوترات التجارة العالمية هي التي تؤثر على السوق وليس مستويات العرض والطلب.
الطاقة- النفط
- "أرامكو" تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019م
- الانتقام الصيني من واردات الخام الأمريكي يرفع تكلفة البرميل 3 دولارات.. يهدد بتصفير الصادرات
- «أرامكو» لـ"الاقتصادية": الانتهاء من الاعتمادات الدولية يستغرق 6 – 9 أشهر
- الحرب التجارية «المريرة».. النفط يدخل على الخط لأول مرة
- الضغوط المالية تربك النفط الصخري وإفلاس الشركات يتزايد مع تراجعات الأسعار
- أمر ملكي: إعفاء خالد الفالح.. وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة
- "أرامكو ": السيطرة على حريق في حقل شيبه للغاز.. والفالح: إمدادات النفط والصادرات لم تتأثر
- «أرامكو» تستبق الطرح العام بتعيين محافظ «صندوق الاستثمارات» رئيسا لمجلس إدارتها
- أغذية "تربك" عمل الغدة الدرقية.. عليك الحذر منها
- ارتفاعات قوية للنفط.. «برنت» يصعد 26 % والخام الأمريكي 31 % في الربع الأول
أضف تعليق