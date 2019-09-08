شركة تابعة لـ "باتك" توقع عقدين لإنشاء وتطوير واستثمار مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية بـ 1.24 مليار ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن قيام شركة الموقف السريع لخدمات السيارات المحدودة والتي تمتلك فيها الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" (التابعة لباتك) ما نسبته 40% من اجمالي حصص الملاك بشكل مباشر وغير مباشر ، بتوقيع عقدين انشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مع أمانة المنطقة الشرقية -وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة بوزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

العقد الأول: إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام على النحو التالي:

•ارض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار ( 25% منه لنشاط تجاري) بحي الشعلة بمدينة الدمام بمساحة وقدرها 8,519.56 متر مربع تقريبا

•تهيئه وتجهيز ساحة انتظار سيارات بالمنطقة المركزية بمدينة الدمام بمساحة وقدرها 2757.9 متر مربع تقريبا

•مواقف السيارات الذكية (المواقف القائمة) إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الدمام (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 3075 موقف

•مواقف السيارات الذكية (المواقف الغير قائمة) إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الدمام (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 4559 موقف

بقيمة اجمالية وقدرها (470.476.052 ريال) أربعمائة وسبعون مليون واربعمائة وسته وسبعون ألف واثنان وخمسون ريال لكامل مدة العقد

العقد الثاني: إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية بمدينة الظهران والخبر على النحو التالي:

•ارض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار ( 25% منه لنشاط تجاري) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة وقدرها 3000 متر مربع تقريبا

•ارض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار ( 25% منه لنشاط تجاري) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة وقدرها 2444,16 متر مربع تقريبا

•ارض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار ( 25% منه لنشاط تجاري) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة وقدرها 2263,25 متر مربع تقريبا

•ارض فضاء لإقامة مواقف للسيارات (ساحات) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة وقدرها 1850 متر مربع تقريبا

•ارض فضاء لإقامة مواقف للسيارات (ساحات) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة وقدرها 2159,2 متر مربع تقريبا

•مواقف السيارات الذكية (المواقف القائمة) إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الخبر والظهران (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 2399 موقف

•مواقف السيارات الذكية (المواقف الغير قائمة) إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الخبر والظهران (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 9045 موقف

بقيمة اجمالية وقدرها (772,646,162 ريال) سبعمائة واثنين وسبعون مليون وستمائة وأربعة وستون الف ومائة واثنين وستون ريال لكامل مدة العقد.

والمدة الاجمالية للعقدين 25 سنه لكل عقد تشمل فترة التجهيز والانشاء: سنة وثلاثة أشهر (15 شهر) تعادل 5% من مدة العقد وهي فترة زمنية من أصل مدة العقد غير مدفوعة الايجار ومن المتوقع ان يظهر الأثر المالي للصفقة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019 م، كما انه لايوجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وهذه المشروعات (مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية) تعتبر الاضخم على مستوى الخدمات والحلول الخاصة بالمواقف العامة على مستوى المملكة وبما يخدم مصلحة المواطن والمقيم في تنظيم المواقف وراحته بجودة عالية وطرق دفع متعددة ويعتبر احدى اللبنات الاساسية للمدن الذكية والتي تتماشى مع خطط الامانات والبلديات في المدن الرئيسية من ضمن التطورات التي تشهدها المملكة ورؤية ٢٠٣٠