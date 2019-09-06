أمريكا تحقق مع فورد وهوندا وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن بشبهة ممارسات احتكارية

قال مصدر مطلع إن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا بشأن ممارسات احتكارية من جانب 4 شركات لصناعة السيارات منها "فورد موتور" و"هوندا موتور" بشأن اتفاق هذه الشركات مع السلطات في ولاية كاليفورنيا حول الالتزام بمعايير عوادم السيارات في الولاية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن التحقيق يشمل أيضا "بي.إم.دبليو" و"فولكسفاجن" الألمانيتين واللتين أعلنتا إلى جانب "فورد" و"هوندا" في أواخر يوليو الماضي التوصل إلى اتفاق مشترك مع مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا، بشأن قواعد تنظيم العوادم الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

يأتي ذلك في حين تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء حق ولاية كاليفورنيا في فرض قواعد أشد صرامة بالنسبة للعوادم مقارنة بقواعد الحكومة الاتحادية الأمريكية.

وأرسلت وزارة العدل الأمريكية رسائل إلى شركات السيارات بشأن اتفاقها مع ولاية كاليفورنيا، كجزء من جهد أولي من جانب الحكومة من أجل تحديد ما إذا كان هذا الاتفاق يمثل انتهاكا لقوانين مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة الأمريكية، بحسب المصدر.