الذهب ينخفض إلى 1509 دولارا للأوقية مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة

ظلت أسعار الذهب تتعرض لضغوط اليوم الجمعة، في الوقت الذي شجعت فيه بيانات أمريكية قوية المستثمرين على العودة إلى الأصول العالية المخاطر مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، ودفع البلاتين أيضا للانخفاض ثلاثة بالمئة.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1509.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط واحدا بالمئة إلى 1504.30 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس .

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1517.90 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الخميس اثنين بالمئة بعد بيانات إيجابية للتوظيف في القطاع الخاص ومن قطاع الخدمات الأمريكي. وتدفع تلك الانخفاضات الذهب إلى مسار تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويترقب المتعاملون حاليا التقرير الشهري للوظائف الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل الأمريكية.

كما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر تشرين الأول مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير في خفض التصعيد في النزاع التجاري المرير والطويل بين البلدين.

وقفز الذهب نحو 18 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ أوقدت الحرب التجارية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشجعت بنوكا مركزية كبيرة في أنحاء العالم على خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.4 بالمئة إلى 18.37 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وتظل الفضة متجهة صوب اختتام الأسبوع على ارتفاع. وبلغت الفضة أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2016 يوم الأربعاء.

وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1548.94 دولار ليتراجع بعد أن ارتفع على مدى ثلاث جلسات على التوالي.

في غضون ذلك، نزل البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 928.25 دولار للأوقية.