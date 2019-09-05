هبوط مخزونات النفط الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وانخفض مخزون الخام 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، بينما توقع محللون انخفاضا قدره 2.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 230 ألف برميل، حسبما ذكرت إدارة المعلومات.

وهبط استهلاك الخام في مصافي التكرير 27 ألف برميل يوميا، وفقا لما أظهرته البيانات، وتراجعت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.4 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" تراجعا قدره 1.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.5 مليون برميل، في مقابل توقعات بأن تزيد 484 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الخام الأمريكية 934 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.84 مليون برميل يوميا.