النفط يرتفع إلى 61 دولارا بفعل آمال التجارة والأنظار على مخزونات أمريكا

ارتفع النفط اليوم إلى 61 دولارا للبرميل مع تعزز ثقة المستثمرين بفضل آمال إحراز تقدم في تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وإن تعرضت الأسعار لضغوط بعد تقرير كشف عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع.

وصعد النفط ما يزيد على أربعة بالمئة أمس في الوقت الذي حفزت فيه بيانات اقتصادية إيجابية من الصين ارتفاعا أوسع نطاقا في الأسواق. وقالت الصين اليوم إن بكين وواشنطن اتفقتا على عقد محادثات تجارة رفيعة المستوى أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وبحلول الساعة 11:59 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 32 سنتا إلى 61.02 دولار للبرميل، بعد أن انخفض إلى 60.25 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 56.22 دولار للبرميل.

كان معهد البترول الأمريكي قال أمس إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة زادت 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضها. ومن المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي في وقت لاحق اليوم.

يكبح النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمستمر منذ فترة طويلة أسعار النفط لكن برنت مازال مرتفعا 12 بالمئة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وعلى الرغم من ذلك، عززت أوبك وروسيا الإنتاج في أغسطس آب، وفقا لمسح أجرته رويترز وبيانات وزارة الطاقة الروسية، مما يضغط على الأسعار.