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الطاقة- النفط

نوفاك: روسيا ستخفض إنتاجها من النفط في سبتمبر

رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن إنتاج بلاده من النفط في سبتمبر سيقل بالمقارنة مع أغسطس.وأبلغ الصحفيين في منتدى اقتصادي بالشرق الأقصى الروسي أن وزارة الطاقة تدرس تبعات مشكلة تلوث النفط مع شركتي روسنفت عملاق إنتاج النفط وترانسنفت التي تحتكر شبكة خطوط الأنابيب في البلاد.

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