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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

من المرجح أن يسبب إعصار "دوريان" أضرارا كلفتها 25 مليار دولار على الأقل

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